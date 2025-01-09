Elazığ'da yoğun sis; görüş mesafesi düştü

ELAZIĞ’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kent merkezinde akşam saatlerinde hava sıcaklığı düştü, etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sisten kaynaklı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek trafikte ilerlerken, Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülebileceği uyarısı yapıldı.