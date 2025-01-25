Bakan Uraloğlu: Elazığ- Harput İl Yolu ile yıllık 65 milyon lira tasarruf edeceğiz (2)

AKPARTİ İL KONGRESİ'NE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Elazığ 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, delegeler ve partililer katıldı.

'PERTEK KÖPRÜSÜ'NÜN ÖNÜMÜZDEKİ SENE PROJESİNİ BİTİYORUZ'

Yenilenme süreci olan kongrenin Elazığ'da yeni bir heyecana vesile olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Sıcak asfaltımız hiç yokmuş, 204 kilometreye çıkardık. Elazığ'ı her yönden bölünmüş yollarla bağladık. Ankara, Mersin, Muş, Bingöl, Erzurum ve Malatya'ya kadar her tarafıyla bağladık. Elbette yapacağımız işler var. Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah yapımını planlayacağız. Diyarbakır'a kadar giden, bir diğeri de Malatya'dan Sivas'a kadar uzanacak hızlı tren hattı. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Projemizi bitirdiğimizde inşallah bunların da yapımına geçeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Van 8’inci Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasının izlendiği kongrede, tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Şerafettin Yıldırım, yeniden il başkanlığına seçildi.