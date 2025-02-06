Elazığ'da 172 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

Elazığ'da kardan kapanan köy yolu sayısı, kent merkezinde 131, ilçelerden Maden'de 28, Keban'da 27, Ağın'da 13, Sivrice'de 34, Kovancılar'da 36, Karakoçan'da 36, Palu'da 20 ve Baskil'de 46 köy yolu olmak üzere toplamda 371'e yükseldi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.