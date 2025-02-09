Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da kardan kapanan 54 köy yolu, ulaşıma açıldı

        ELAZIĞ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 54 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 18:38 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kardan kapanan 54 köy yolu, ulaşıma açıldı
        ABONE OL

        ELAZIĞ’da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 54 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

        Elazığ'da etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde etkili olan yağışla 54 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 97 araç ve 120 personelle yaptığı çalışmanın ardından kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da yerleşim yerinin yakınına inen kurtlar güvenlik kamerasında
        Elazığ'da yerleşim yerinin yakınına inen kurtlar güvenlik kamerasında
        Baskil Kaymakamı Türker, Kuşsarayı Tren İstasyonu'nda inceleme yaptı
        Baskil Kaymakamı Türker, Kuşsarayı Tren İstasyonu'nda inceleme yaptı
        Şehir hayatından sıkılıp köyüne döndü, hayvancılığa başladı
        Şehir hayatından sıkılıp köyüne döndü, hayvancılığa başladı
        Elazığ Valiliği'nden Vanspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı ile ilgi...
        Elazığ Valiliği'nden Vanspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı ile ilgi...
        GÜNCELLEME- Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK otobüsüne taşlı saldırıda 4 kiş...
        GÜNCELLEME- Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK otobüsüne taşlı saldırıda 4 kiş...
        Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK otobüsüne taşlı saldırıda 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK otobüsüne taşlı saldırıda 4 kişi yaralandı