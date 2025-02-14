Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
ELAZIĞ'da, Richter ölçeğine göre 3.
ELAZIĞ’da, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.27’de, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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