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        Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

        ELAZIĞ'da, Richter ölçeğine göre 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 04:05 Güncelleme: 14.02.2025 - 04:10
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        Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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        ELAZIĞ’da, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.27’de, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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