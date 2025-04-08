Elazığ'da, kafede iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
ELAZIĞ'da, bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
ELAZIĞ’da, bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Erdeniz sokakta bulunan bir kafede meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi ateşlenen tabancalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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