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        Elazığ'da, kafede iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

        ELAZIĞ'da, bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:59 Güncelleme: 08.04.2025 - 20:05
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        Elazığ'da, kafede iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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        ELAZIĞ’da, bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Erdeniz sokakta bulunan bir kafede meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi ateşlenen tabancalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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