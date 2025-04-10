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        Düğün alışverişinde unutulan altın ve para dolu poşeti, sahibine teslim etti

        ELAZIĞ'da, takı ve tasarım dükkanı sahibi Harun Erdem, düğün alışverişi sırasında iş yerinde unutulan altın ve para dolu poşeti, sosyal medyadan ulaştığı sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:43 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:45
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        Düğün alışverişinde unutulan altın ve para dolu poşeti, sahibine teslim etti
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        ELAZIĞ'da, takı ve tasarım dükkanı sahibi Harun Erdem, düğün alışverişi sırasında iş yerinde unutulan altın ve para dolu poşeti, sosyal medyadan ulaştığı sahibine teslim etti.

        Kent merkezinde hizmet veren takı tasarım dükkanına uğrayan bir grup, burada kolye ve bileklik yaptırdıktan sonra, alışveriş sırasında yanlarında getirdikleri ve içinde altın ile para bulunan poşeti unutup gitti. Müşterilerin ayrılmasından bir süre sonra çalışanlar, poşeti fark edip, durumu iş yeri sahibi Harun Erdem’e bildirdi. Erdem, güvenlik kameralarını inceleyip, poşeti kimin bıraktığını belirledi. Sosyal medyadan aileyle iletişime geçen Erdem, altın ve para dolu poşeti sahibine teslim etti. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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