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        Elazığ-Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

        KURTARILAMADIElazığ'daşarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki yaralı Hatice Karakaya, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:07
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        Elazığ-Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
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        KURTARILAMADI

        Elazığ'daşarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki yaralı Hatice Karakaya, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karakaya'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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