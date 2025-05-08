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        Motosikletin çarptığı yaya dengesini kaybedip yola düşmüş

        ELAZIĞ'da motosikletin çarpmasıyla yaralanan O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:47 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:47
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        Motosikletin çarptığı yaya dengesini kaybedip yola düşmüş
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        ELAZIĞ'da motosikletin çarpmasıyla yaralanan O.A.'nın (84), olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, dengesini kaybedip düştüğü ortaya çıktı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Yeni Mahalle Geçer Sokak'ta meydana geldi. A.K. yönetimindeki 44 AFR 289 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan O.A.'ya çarptı. Kazada sürücü ve O.A. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. O.A.'nın tedavisi sürüyor.

        Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan O.A.’nın dengesini kaybedip düştüğü, bu sırada geçen motosikletin de O.A.'ya çarptığı yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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