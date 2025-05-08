Motosikletin çarptığı yaya dengesini kaybedip yola düşmüş

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan O.A.’nın dengesini kaybedip düştüğü, bu sırada geçen motosikletin de O.A.'ya çarptığı yer aldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Yeni Mahalle Geçer Sokak'ta meydana geldi. A.K. yönetimindeki 44 AFR 289 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan O.A.'ya çarptı. Kazada sürücü ve O.A. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. O.A.'nın tedavisi sürüyor.

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