Duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak’ta meydana geldi. Ali Aykaç’ın kontrolünü yitirdiği 23 ADN 344 plakalı hafif ticari araç, duvara çarptı. Kazada Aykaç yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Aykaç doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.