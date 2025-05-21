Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        ELAZIĞ'da duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Aykaç (64), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:40 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ELAZIĞ’da duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Aykaç (64), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak’ta meydana geldi. Ali Aykaç’ın kontrolünü yitirdiği 23 ADN 344 plakalı hafif ticari araç, duvara çarptı. Kazada Aykaç yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Aykaç doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

        Aykaç’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi

        Benzer Haberler

        Keban'da 10 köyde larvalara yönelik ilaçlama yapıldı
        Keban'da 10 köyde larvalara yönelik ilaçlama yapıldı
        Keban'da öğrencilere yönelik söyleşi düzenlendi
        Keban'da öğrencilere yönelik söyleşi düzenlendi
        Elazığ'da iş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı
        Elazığ'da iş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı
        Elazığ'da "Müzeler Haftası" etkinliklerle kutlanıyor
        Elazığ'da "Müzeler Haftası" etkinliklerle kutlanıyor
        "Gezen Sinema Tırı" Elazığ'da 2 bini aşkın çocuğa ulaştı
        "Gezen Sinema Tırı" Elazığ'da 2 bini aşkın çocuğa ulaştı
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı