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        Elazığ'da yük treninin 5 vagonu raydan çıktı

        ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:05 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:10
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        Elazığ'da yük treninin 5 vagonu raydan çıktı
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        ELAZIĞ’ın Maden ilçesinde maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı. Vagonlardan 3’ünün devrildiği kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

        Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasında sefer yapan maden cevheri taşıyan yük treni, bugün öğle saatlerinde Elazığ’ın Maden ilçesi Ziyartepe mevkiine geldiğinde 5 vagonu raydan çıktı. Vagonlardan 3’ü devrilirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası ekipler, vagonların kaldırılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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