Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı (2)

ÖLENKİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Elazığ- Bingöl karayolunda TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada ölen kişinin, Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünden Derviş Selçuk olduğu öğrenildi. 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.