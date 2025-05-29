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        Elazığ'da yabancı madde atıp, yan hakemi yaralayan şüpheli yakalandı

        ELAZIĞ'da, Elazığspor-Vanspor FK arasında oynanan 2'nci Lig yükselme play-off maçında yardımcı hakem Murat Temel'e yabancı madde atarak yaralayan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:01 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:05
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        Elazığ'da yabancı madde atıp, yan hakemi yaralayan şüpheli yakalandı
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        ELAZIĞ’da, Elazığspor-Vanspor FK arasında oynanan 2'nci Lig yükselme play-off maçında yardımcı hakem Murat Temel’e yabancı madde atarak yaralayan E.K. ile Vanspor bayrağının asılı olduğu direği deviren 3 kişiden A.A. ve B.D. yakalanarak gözaltına alındı.

        2’nci Lig yükselme play-off karşılaşmasında Elazığspor, 26 Mayıs’ta Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Vanspor FK’yı konuk etti. Gergin başlayan karşılaşmada bazı kişiler, Vanspor FK’nın bayrağının bulunduğu direği devirdi. Karşılaşmanın 23’üncü dakikasında Muhammed Gönülaçar'ın golüyle Elazığspor, 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 56’ncı dakikasında yardımcı hakem Murat Temel’in kafasına, tribünden atılan yabancı madde isabet etti. Ardından Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına gitti. Bir süre sonra da futbolcular soyunma odalarına geçti. Bu sırada tribünler boşaltıldı. Ardından maçın tatil edildiği duyuruldu. Yapılan anonsta, “Yardımcı hakemin yaralanması ve baş dönmesi sonucu karşılaşmanın orta hakemi tarafından maç tatil edilmiştir. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecektir” anonsu yapıldı.

        ELAZIĞSPOR HÜKMEN YENİK SAYILDI, VAN SPOR FK FİNALE ÇIKTI

        TFF Disiplin Kurulu olaylar sonrası Elazığspor’un 3-0 hükmen yenilgisine karar verdi. Federasyon kararında, “Müsabakanın başlangıcından tatil edilmesine kadar geçen süre içerisinde ev sahibi takım taraftarlarının sahaya yaklaşık 1309 adet yabancı madde attığı, 177 adet yanıcı-patlayıcı madde kullandığı ve bunları da sahaya attığı, 232 adet stadyum koltuğunu kırdığı ve bir kısmını sahaya attığı, stadyum ekipmanlarına zarar verdiği, atmış oldukları yabancı cisimler nedeniyle müsabakanın yaklaşık 13 dakika durduğu, atılan bu maddelerin misafir takım mensuplarına isabet ettiği ve en son müsabakanın 56’ncı dakikasında 2'nolu yardımcı hakemin kafasına isabet eden sert cisim nedeniyle hakemin kafasında kanama olduğu, aldığı darbeye bağlı olarak baş dönmesi meydana geldiği ve yardımcı hakemin bu şekilde müsabakaya devam edemeyeceği kanısıyla müsabakanın tatil edildiği; ayrıca stadyumun tahliye kapılarının açılarak Çimentaş Elazığspor Kulübü'nün yaklaşık 4400 taraftarın biletsiz olarak stadyuma alındığı ve stadyuma alınan bu biletsiz seyircilerin de saha olaylarına karışması nedeniyle stadyum düzen ve disiplinin bozularak müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasını ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin kuralların ihlal edildiği tespit edildiğinden; olayların oluş şekli ve ağırlığı da dikkate alınarak anılan müsabakanın tatil edilmesi uygun görülmüş; anılan müsabakada Futbol Müsabaka Talimatı 23’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca Çimentaş Elazığspor'un (3-0) hükmen yenik sayılmasına, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'nün (3-0) hükmen galip sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

        VALİLİK: ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

        Elazığ Valiliği, polis ekiplerinin çalışmasında yardımcı hakemi yaralayan E.K. ile Vanspor bayrağının asılı olduğu direği deviren 3 şüpheliden A.A. ve B.D.’nin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, “26 Mayıs’ta Elazığ Atatürk Stadyumu’nda saat 20.00’de oynanan Elazığspor- Vanspor futbol müsabakasının başlamasından hemen önce stadyumda asılı olan Vanspor Futbol Kulübü’nün bayrağını indiren şahıslar tespit edilmiş olup, bunlardan A.A. ve B.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Üçüncü şahsın ise yakalanma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca müsabaka esnasında yan hakeme yabancı madde atarak yaralanmasına sebebiyet veren E.K. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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