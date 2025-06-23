Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

        ELAZIĞ'da2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:19 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ELAZIĞ’da2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Sürsürü Mahallesi Mustafa Uygur Bulvarı’nda meydana geldi. D.A. idaresindeki 34 ECJ 422 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 23 AAP 077 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki D.A., E.K. ve G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        YKS yolunda anneleri öldü, kendileri yaşam mücadelesi veriyor!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!

        Benzer Haberler

        Kovancılar'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kovancılar'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kovancılar'da park yenileme çalışmaları
        Kovancılar'da park yenileme çalışmaları
        Nesli tükenme tehlikesi altındaki "Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında...
        Nesli tükenme tehlikesi altındaki "Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında...
        Keban'da tarımsal bereket ve birlik için etkinlik yapıldı
        Keban'da tarımsal bereket ve birlik için etkinlik yapıldı
        Elazığ'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
        Elazığ'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
        Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü
        Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü