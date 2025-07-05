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        Yıldırım isabet eden yolcu uçağı Elazığ'a zorunlu iniş yaptı

        ANKARA'dan kalkış yapan yolcu uçağı Bingöl Havalimanı'na inişe geçtiği sırada kuyruğuna yıldırım isabet edince rotasını değiştirerek Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:05
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        Yıldırım isabet eden yolcu uçağı Elazığ'a zorunlu iniş yaptı
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        ANKARA’dan kalkış yapan yolcu uçağı Bingöl Havalimanı’na inişe geçtiği sırada kuyruğuna yıldırım isabet edince rotasını değiştirerek Elazığ Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Yolcular, kara yoluyla Bingöl’e gönderildi.

        Ankara- Bingöl seferini yapan VF4122 sefer sayılı yolcu uçağı, saat 12.55’te Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Bingöl Havalimanı’na saat 13.55’te inmesi planlanan uçak, alçalmaya başladığı sırada kuyruk kısmına yıldırım isabet etti. Bunun üzerine kaptan pilot, güvenlik gerekçesiyle inişi iptal ederek Elazığ Havalimanı’na yöneldi. Uçak, havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı. Yolcular ise havalimanında bir süre bekletildikten sonra kara yoluyla Bingöl’e gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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