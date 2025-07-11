Otomobilin çarptığı Beyza hayatını kaybetti; kaçan sürücü aranıyor

ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beyza Menek (22), hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobili terk edip kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 GV 4670 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Beyza Menek’e çarptı. Menek yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Menek, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Menek’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kazanın ardından sürücünün, otomobilini yaklaşık 100 metre uzaklıkta terk ederek olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.