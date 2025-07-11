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        Otomobilin çarptığı Beyza hayatını kaybetti; kaçan sürücü aranıyor

        ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beyza Menek (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 00:16 Güncelleme: 11.07.2025 - 00:20
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        Otomobilin çarptığı Beyza hayatını kaybetti; kaçan sürücü aranıyor
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        ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beyza Menek (22), hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobili terk edip kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaza, akşam saatlerinde merkez Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 GV 4670 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Beyza Menek’e çarptı. Menek yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Menek, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Menek’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        SÜRÜCÜ ARANIYOR

        Kazanın ardından sürücünün, otomobilini yaklaşık 100 metre uzaklıkta terk ederek olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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