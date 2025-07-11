Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Depremzede Şevval, LGS'de tam puan alarak birinci oldu

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'daki evleri yıkılan ve babasını kaybeden Şevval Ece Kılınçer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak birinci oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 20:32 Güncelleme: 11.07.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede Şevval, LGS'de tam puan alarak birinci oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya’daki evleri yıkılan ve babasını kaybeden Şevval Ece Kılınçer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak birinci oldu. Şevval, depremden önce babasına ‘birinci olacağım’ sözünü verdiğini söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremde Malatya’daki evleri yıkılan ve babasını kaybeden Şevval Ece Kılınçer, ailesiyle Elazığ’a yerleşti. Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokulda eğitim gören Kılınçer, LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak birinci oldu. Galatasaray Lisesi’ni kazanmak istediğini belirten Kılınçer, babasına ölmeden önce ‘birinci olacağım’ sözünü verdiğini ifade ederek, “Bir senelik süreçte konuları tamamen öğrenerek ilerledim. Birçok farklı kaynakla çalıştım. Babama verdiğim bir söz vardı, o yüzden bu başarı benim için çok anlamlı” dedi.

        ‘BAŞARISI, BABASININ HATIRASI’

        Kılınçer’in annesi Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Kılınçer ise kızının başarısından duyduğu gururu dile getirerek, “Bu yıl çok büyük emek verdi. Hocalarının çok büyük destekleri oldu. Babasına verdiği sözü tuttu. Bu başarı onun aziz hatırasınadır” diye konuştu.

        Okul Müdürü Ahmet Üşen de, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        “Şevval Ece Kılınçer 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Kendisi öz disiplini yüksek, hedefini bilen bir öğrencimizdi. Başarılarının devamını diliyorum.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Barça ve B.Münih peşinde!
        Barça ve B.Münih peşinde!
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Osimhen için yeni teklif!
        Osimhen için yeni teklif!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!

        Benzer Haberler

        LGS sınavında tam puan alan Zümra Keklik, doktor olmak istiyor
        LGS sınavında tam puan alan Zümra Keklik, doktor olmak istiyor
        Kamyon şoförü babası, ev kadını annesinin desteğiyle LGS sınavında tam puan...
        Kamyon şoförü babası, ev kadını annesinin desteğiyle LGS sınavında tam puan...
        Ağın Kaymakamı Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
        Ağın Kaymakamı Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
        Beyza'nın öldüğü kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü, yakalandı
        Beyza'nın öldüğü kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü, yakalandı
        Depremde kaybettiği babasına verdiği sözü tuttu, LGS sınavında tam puan ald...
        Depremde kaybettiği babasına verdiği sözü tuttu, LGS sınavında tam puan ald...
        Elazığlı aşçı yoğun ilgi gören döner için haftanın iki günü kepenk açıyor
        Elazığlı aşçı yoğun ilgi gören döner için haftanın iki günü kepenk açıyor