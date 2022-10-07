Baskil'de doğal gaz hattı için tören yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesinde doğal gaz hattı için tören gerçekleştirildi.



Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, törende, ilçe için anlamlı bir güne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını, vatandaşların modern bir tüketim olan doğal gaza yakın bir zamanda kavuşacağını söyledi.

Daha sonra dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak, doğal gaz için ilk boru hattı döşendi.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan, İl Meclis Üyesi Mitat Gündüz, firma yetkilileri, muhtarlar ve kurum müdürleri katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.