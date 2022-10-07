Baskil'de doğal gaz hattı için tören yapıldı

ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesinde doğal gaz hattı için tören gerçekleştirildi.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, törende, ilçe için anlamlı bir güne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını, vatandaşların modern bir tüketim olan doğal gaza yakın bir zamanda kavuşacağını söyledi.
Daha sonra dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak, doğal gaz için ilk boru hattı döşendi.
Törene, AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan, İl Meclis Üyesi Mitat Gündüz, firma yetkilileri, muhtarlar ve kurum müdürleri katıldı.