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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da kaybolan 230 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

AA

Elazığ'da kaybolan 230 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde kaybolan 230 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.

İlçenin Sularbaşı Mahallesi'nde, besici Mehmet Atar, sabah 230 küçükbaş hayvanının ağılda olmadığını fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunu üzerine İl jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların "çalınmış" olma ihtimalini de göz önüne alarak çalışma başlattı.

Ekiplerce köyün kırsal alanında dron destekli yapılan arama sonucu küçükbaş hayvanlar ağıldan 7 kilometre uzaklıktaki bölgede bulundu.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Besici Atar, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Kaybolan hayvanlarımızı çok şükür jandarmamızın desteğiyle bulduk." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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