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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da iş hanından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Elazığ'da iş hanından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir iş hanında yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gazi Caddesi'nde 80 iş yerinin bulunduğu Zırhlıoğlu Pasajı'nda kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, elektrik ve internet kablosu çaldı.

Sabah iş yerlerine gelen esnaf, elektrik ve internet kablolarının çalındığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kabloları yerinden söktüğü görülüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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