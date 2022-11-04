Elazığ'da iş hanından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir iş hanında yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gazi Caddesi'nde 80 iş yerinin bulunduğu Zırhlıoğlu Pasajı'nda kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, elektrik ve internet kablosu çaldı.

Sabah iş yerlerine gelen esnaf, elektrik ve internet kablolarının çalındığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kabloları yerinden söktüğü görülüyor.









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