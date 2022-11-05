Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı sundurmanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tadilatı süren Tarihi Kapalı Çarşı'da yapılan sundurmanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çarşı Mahallesi'nde dün tarihi çarşıda yapımı devam eden sundurmanın çökmesi sonucu yaralanan 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Sundurmanın çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde caddede alışveriş yapan insanların geçişi sırasında sundurmanın çöktüğü görülüyor.

Elazığ'da Çarşı Mahallesi'nde bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da yapımı devam eden sundurma dün çökmüş, sundurmanın altında kalan 5 kişi polis, itfaiye ve UMKE ekiplerince kurtarılmıştı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.



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