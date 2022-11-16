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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da köyde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

AA

Elazığ'da köyde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Taşkesen köyünde evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Köyde Ziya Yetkin Alp'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşularının yardımıyla evde bulunan 4 kişi dışarı çıkarıldı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan Füsun Alp (45), 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Köy muhtarı Fikret Taşgın, yangının köydeki diğer evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirterek, "Yangında, yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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