Elazığ'da köyde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Taşkesen köyünde evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Köyde Ziya Yetkin Alp'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşularının yardımıyla evde bulunan 4 kişi dışarı çıkarıldı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan Füsun Alp (45), 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Köy muhtarı Fikret Taşgın, yangının köydeki diğer evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirterek, "Yangında, yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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