Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elazığ'da gençlerle buluştu:

ELAZIĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Geleceğin sektörü, mesleği, işi, tarım ve ormanda. Elbette bu ülkenin savunma sanayisi alanında 2002'de yerli ve millilik oranı yüzde 20 iken bugün nasıl yüzde 80'e çıktı ve bununla iftihar ediyorsak, 'Bununla ne kadar övünsek az.' diyorsak, tarım ve ormanla ilgili de sizin gibi genç kardeşlerimizin akıl teri dökmesini istiyorum." dedi.

Bakan Kirişci, Elazığ'daki temasları kapsamında Valilik, Belediye ve AK Parti ile MHP İl başkanlıklarını ziyaret etti.

Kirişci, ziyaretlerinin ardından İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde düzenlenen, partisinin "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Gençlik Buluşması"na katıldı.

Konuşmasında, ülkelerin esas motivasyon kaynağının gençleri olduğunu belirten Kirişci, gençlerden TEKNOFEST kuşağı çıktığını söyledi.



Ülkenin gençlerinin zamanında "68 kuşağı" olarak nitelendirildiğini ve onlara ideolojik birtakım yüklemeler yapıldığını anlatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Sonra bizim 78 kuşağı geldi, sağcı, solcu, ülkücü, devrimci, dinci, İslamcı vesaire diye başka bir kategori çıktı. Sonra bu ülke 1980 ihtilaliyle yüzleşti ve ihtilalde yaşı büyütülerek gençler idam edildi. İdam edilen gençler üniversite gençliğiydi ve bu gençlerin yaşı küçük olduğu için yaşları büyütüldü, sırf o idam edilebilir yaşa getirmek için.



Daha sonra rahmetli Özal, bu ülkenin bazı yönlerini fark edip ülkenin özellikle müteşebbis gücünü ortaya çıkaran bir hareket ortaya koydu. Allah gani gani rahmet eylesin, Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu, 1993'te vefat etti. Türkiye yeniden karanlık günlere girdi. 90'lı yıllar, bir gecede faiz yüzde 7 bin seviyesine çıktı. Sabancı Holding'i biliyorsunuz, bunun başında rahmetli Sakıp Sabancı vardı, konuşmalarıyla esprili bir kişiliği ve kimliği vardı. Sakıp Ağa, 'Ben bir gecede servetimin yarısını kaybettim.' dedi. Çünkü büyük bir ekonomik kriz ülkenin üzerinden silindir gibi geçmişti. Daha sonra esnaf 'Sayın Başbakan, bu yazar kasanın bana gereği yok artık.' deyip alıp Başbakanlığın önünde attı. Dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. O yıllarda dünyada ekonomik bir kriz yoktu aslında. Ülkenin enerjisini tüketmek için devreye giren çevreler vardı, beceriksiz yöneticiler vardı ve bu ülke, aradakilerden bahsetmiyorum, 28 Şubatlar, başörtülü olduğu için okula alınmayanlar, bunlara ikna odaların kurulması vesaire, bunların hepsi yaşandı."

AK Parti'nin kurulmasının bir anda millete umut olduğunu dile getiren Kirişci, Türkiye'nin AK Parti'yi yüzde 34 ile iktidar yaptığını anımsattı.

Türkiye'nin yeni yüzyılında tarım ve ormanın merkezde olacağına işaret eden Kirişci, şunları söyledi:

"Geleceğin sektörü, mesleği, işi tarım ve ormanda. Topraktan geldik, tekrar toprağa döneceğiz. Elbette bu ülkenin savunma sanayisi alanında 2002'de yerli ve millilik oranı yüzde 20 iken bugün nasıl yüzde 80'e çıktı ve bununla iftihar ediyorsak, 'Bununla ne kadar övünsek az.' diyorsak, tarım ve ormanla ilgili de sizin gibi genç kardeşlerimizin akıl teri dökmesini istiyorum. Alın teri dökmek ameleliktir, akıl teri dökmek o bilimi, teknolojiyi, o inovasyona taşımaktır. Sizin de bu sektöre ilgi göstermenizi istiyorum. Ziraat fakültesini, veterinerlik fakültesini, gıda mühendisliğini, su ürünleri mühendisliğini seçerken 'Biz seçecek bölüm bulamadık, listeyi doldurmak için altına da bunu ekledik.' demeyin. Her meslek önemlidir, kıymetlidir."

Yeni dönemde Tarım ve Orman Bakanlığında tarım, orman ve gençlik konseyi kuracaklarını aktaran Kirişci, "Sizlerin ilgisini bekliyorum. Oraya başvurular olacak ve o başvuruları değerlendireceğiz. Sizin meslekten olmanız gerekmez. Yani uluslararası ilişkiler okuyabilirsiniz, lise ve ortaokul öğrencisi olabilirsiniz, hiç önemli değil. Önemli olan, sizin o inovatif yaklaşımınızı bizim mutlaka üretime ve üretimde de inovatif bir üretime dönüştürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerin önünü açmak istediklerini belirten Kirişci, "Eminim kırsaldaki, köylerdeki ailelerinize veya yakınlarınıza ziyaret yaptığınızda köyden dönmeyi canınız istemiyor. Çünkü orada doğayla ve tabiatla iç içe olmak var. Biz istiyoruz ki tarım ve orman gençlik konseyimiz, gençler kırsala dönse, orada bitkisel üretimde bulunsa, hayvancılık faaliyetlerini yürütse, kendi işinin patronu ve patroniçesi olsa herhalde fena olmaz değil mi? Biz destek veriyoruz, toprakla, tabiatla buluşmanızı istiyoruz ve size geleceğimiz olarak bakıyoruz. O nedenle hepinizin tarım ve ormana ilgi göstermenizi istiyoruz." diye konuştu.



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