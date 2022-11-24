Elazığ'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kurası tamamlandı

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ELAZIĞ (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, Elazığ'da yapılacak 1831 konutun kura çekimi sonuçlandırıldı.

Fırat Üniversitesi Spor Salonunda yapılan kura çekiminin son gününde, ilçelerden Keban 88, Ağın 120, Baskil 80, Yurtbaşı beldesinde 79 konut için isimler belirlendi.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Proje kapsamında merkezde 600, ilçelerden Kovancılar'da 214, Karakoçan'da 188, Palu'da 282, Keban'da 88, Ağın'da 120, Baskil'de 80, Arıcak'ta 75, Alacakaya'da 75, beldelerden Yurtbaşı 79 ve Erimli'de 30 konut yapılacak.

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