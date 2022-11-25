Elazığ'da tarihi Ahmet Bey Camisi'nde restorasyon çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 500 yıllık Ahmet Bey Camisi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Harput Mahallesi'nin tarihi ve kültürel varlıklarıyla asıl listeye girmesi için yürütülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Harput'un Dağ Kapı olarak adlandırılan girişinde yer alan, 1500'li yılların ilk çeyreğinde Osmanlı döneminin ilk sancak beylerden Ahmet Bey tarafından yaptırılan camideki restorasyon çalışmaları yüzde 90 tamamlandı.

Elazığ Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosunca (KUDEB) 6 ay önce başlatılan çalışmalar sonucu caminin iç ve dış bölümlerinin restorasyonu sona ererken, cami minaresinin restorasyonuna yönelik çalışmalar sürüyor.

Atıl durumdayken yürütülen çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılan caminin kısa sürede restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor.

Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, AA muhabirine, caminin Harput'taki diğer camilerden farklı olarak kendine özgü kare planlı bir minareye sahip olduğunu belirtti.

Mahallenin son yıllardaki restorasyon çalışmaları ve çevre düzenlemeleriyle çehresinin daha da güzelleştiğini ifade eden Demirpolat, "Caminin minaresi de tamamlandıktan sonra Allah'ın izniyle açılışı yapılarak, ibadete açılacaktır." dedi.

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