Keban'da kaptanlık sınavı yapıldı

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ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde gemi ve su araçları sevk idaresi kaptanlık sınavı gerçekleştirildi.



Keban Belediyesi ile Mersin Liman Başkanlığı tarafından Öğretmenevinde gerçekleştirilen sınava, ilçedeki alabalık tesislerinde çalışan 3'ü kadın 60 kişi katıldı.



Mersin Liman Başkanlığınca Öğretmenevinde iki gün verilen eğitimin ardından, iç sularda 35 metre uzunluğundaki tekneleri kullanma hakkını kazanmak üzere sınava giren adaylar, kendilerine yöneltilen 20 soruyu 50 dakikada cevaplandırdı.



Sınavda 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan 49 kişiye, Mersin Liman Başkanlığınca iç sularda geçerli olmak üzere gemi ve sevk idaresi kaptanlık belgesi verildi.



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