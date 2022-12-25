Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da gümrük kaçağı tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı makaron, tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada, 1505 paket bandrolsüz sigara, 450 paket sigara kutusu, 29 bin dal makaron, 200 dolu makaron ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.









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