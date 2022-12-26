Elazığ Valisi Toraman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Toraman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafına oy veren Toraman, çevre-yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Bal Festivali" başlıklı karesini, spor kategorisinde de Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçti.
Fotoğraf oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Toraman, fotoğrafların her birinin birbirinden başarılı olduğunu belirtti.
Toraman, bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.