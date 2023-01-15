Elazığ'da kar nedeniyle 84 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 112 köy yolundan 28'i açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Merkezde 14, ilçelerden Sivrice'de 43, Karakoçan'da 20, Palu'da 16, Keban'da 7, Kovancılar'da 6, Maden'de 5 ve Baskil'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 10, ilçelerden Sivrice'de 17 ve Baskil'de 1 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kapalı 84 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalışma yürütüyor.

Öte yandan, kentin yüksek kesiminde bulunan tarihi Harput Mahallesi'nde de kar yağışı etkili oldu.

Karın ardından doğa ve tarihi yapılar bembeyaz görüntüye kavuştu.





​​​​​​​





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.