Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 112 köy yolu ulaşıma açıldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 112 köy yolu açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Merkezde 14, ilçelerden Sivrice'de 43, Karakoçan'da 20, Palu'da 16, Keban'da 7, Kovancılar'da 6, Maden'de 5 ve Baskil'de 1 köy yolu olmak üzere toplam 112 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu kapalı köy yolları tekrar ulaşıma açıldı.

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