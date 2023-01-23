Türk Kızılay'dan Keban'daki 1208 aileye giyim desteği

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay, Elazığ'ın Keban ilçesinde geçen yıl 1208 aileye giyim, ayakkabı desteğinde bulundu.
Türk Kızılay Keban İlçe Koordinatörü Hasan Doğan, yaptığı açıklamada, yardım faaliyetlerinin düzenli olarak sürdüğünü belirtti.
Yardımların temininde destek olanlara teşekkür eden Doğan, "Kızılay Keban Temsilciliğine ait giyim mağazası ve sosyal marketinde 2022 yılında 1208 aileye 3 bin 852 parça giyim ve ayakkabı, 151 aileye deterjan ve hijyen seti, 101 aileye bebek bezi, 43 öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımında bulunduk." dedi.