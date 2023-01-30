Elazığ'da kar üstünde yiyecek arayan dağ keçileri drone ile görüntülendi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Ağın ilçesinde karlı bölgede yiyecek arayan dağ keçileri havadan görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, genellikle kayalık ve sarp yamaçlarda yaşam sürüyor.

İlçe kırsalında doğa gezisine çıkan drone pilotu Mehmet Yılmaz, karla kaplı bölgede dağ keçisi sürüsü olduğunu fark etti.

Yılmaz, karda sürü halinde gezen ve yiyecek arayan dağ keçilerinin görüntülerini drone ile kaydetti.

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