Elazığ ve Şırnak'ta 19 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak'ta da etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 köyün yolu kapandı.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

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