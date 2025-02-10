Elazığ ve Şırnak'ta 19 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
ELAZIĞAA)- Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 19 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle ilçelerden Maden'de 9, Alacakaya'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.
- Şırnak
Şırnak'ta da etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 köyün yolu kapandı.
İl Özel İdare ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.
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