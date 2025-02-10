Baskil'de "Halk Günü Toplantısı" yapıldı

Toplantıda daha sonra vatandaşların taleplerini dinleyen Türker, sorunların çözülmesi konusunda ilgili kurum müdürleri ve amirlerine talimat verdi.

Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin yer aldığı toplantıda, vatandaşların sorun ve talepleri dinlendi.

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