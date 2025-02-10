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        Baskil'de "Halk Günü Toplantısı" yapıldı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kaymakamlıkça "Halk Günü Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:00 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:20
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        Baskil'de "Halk Günü Toplantısı" yapıldı
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kaymakamlıkça "Halk Günü Toplantısı" yapıldı.

        Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin yer aldığı toplantıda, vatandaşların sorun ve talepleri dinlendi.

        Kaymakam Türker, Açık Kapı Projesinin ilçede uygulanmaya başladığını, uygulama sayesinde vatandaşların taleplerinin alınacağını ve sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi.

        Toplantıda daha sonra vatandaşların taleplerini dinleyen Türker, sorunların çözülmesi konusunda ilgili kurum müdürleri ve amirlerine talimat verdi.

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