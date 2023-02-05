Elazığ ve Bingöl'de 566 köye ulaşım sağlanamıyor

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 566 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar ve tipi nedeniyle merkezde 17, ilçelerden Ağın'da 16, Alacakaya'da 6, Arıcak'ta 6, Baskil'de 25, Maden'de 26, Keban'da 26, Karakoçan'da 41, Kovancılar'da 70, Palu'da 28 ve Sivrice'de 22 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Bingöl

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 283 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri de Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışma yapıyor.

Karın etkili olduğu Karlıova ilçesinde de ekipler sokak ve caddelerde kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.



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