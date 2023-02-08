Elazığ'dan depremzedeler için yardım seferberliği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde vatandaşlara yardım ulaştırılması için seferber oldu.

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, AA muhabirine, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Vali Ömer Toraman başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde toplanılarak, deprem bölgesine yardım için kentteki ilgili tüm kurumların teyakkuza geçirildiğini belirtti.

Merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremle birlikte Elazığ'da daha önceden boşaltılan bir binanın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Pıhtılı, ağır hasarlı binalardan tahliyelerin yapıldığını, evlerine giremeyen 26 bin 672 kişinin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini belirtti.

Pıhtılı, "Şu anda durumun daha ağır olduğu illerle koordinasyonu sağlıyoruz. Afet bölgelerinde 512 bin ekmek, 70 bin su, 64 bin çorba dağıtımı ve 2 bin kumanya dağıtımı yapıldı. Yıkımın yoğun olduğu illerimize 3 bin 219 çadır, 2 bin 304 yatak, 840 mutfak seti ve 20 bin 848 battaniye sevk ettik. Buralarda ayıca 885 personelden oluşan 110 ekip ve 66 iş makinesi görevlendirildi. Afetin yaşandığı illerimizde ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Görevlendirilen personelin içinde AFAD gönüllülerimiz de var. Profesyonel ekiplerimizle koordineli bir şekilde afet bölgelerinde çalışıyorlar." diye konuştu.

Depremin ilk anından itibaren depremzedeler için kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının, hayırseverlerin, özel sektör kuruluşlarının el birliğiyle hareket ettiğini dile getiren Pıhtılı, depremin vurduğu illerde battaniye, ekmek ve su ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Bunların temini için de kampanyaların başlatıldığını anlatan Pıhtılı, "Bununla ilgili Valiliğin bulunduğu alana 2 çadır kuruldu. Depremzedelerin ısınmaları için özellikle battaniye gibi yardımlar alınıyor. Bu yardımlar valilik koordinesinde toplanıp, afet bölgelerine sevk edilecek. Ülkemize tekrar geçmiş olsun, Rabb'im bir daha böyle büyük acıları göstermesin bizlere." dedi.









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