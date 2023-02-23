Elazığ'da gönüllü berber ve kuaförler depremzedeleri tıraş etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da gönüllü berber ve kuaförler depremzedeleri tıraş etti

AA

Elazığ'da gönüllü berber ve kuaförler depremzedeleri tıraş etti

ELAZIĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da gönüllü berber ve kuaförler, depremzedelere hizmet sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası işbirliğinde gönüllü berber ve kuaförler, Ahmet Kabaklı Yurdu'nda kalan depremzedelerin tıraşını ve kişisel bakımlarını yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamed Eren, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin depremin ilk saatinden itibaren depremzedelerin yanında olduğunu söyledi.

Elazığ'da da tüm tesislerin depremzedelerin hizmetine açıldığını kaydeden Eren, "Diğer illerimizdeki depremzedeler de Elazığ'a geldi. Yurtlarımızı depremzedelerin hizmetine açtık. Burada beslenme, barınma, psikososyal çalışmalarını yürütüyoruz. Valiliğin öncülüğünde tüm kurumlar ve sivil toplum kuruluşları depremzedeleri sahipleniyor. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu da depremzedelere destek olmak için bu programı düzenlediklerini belirtti.

Etkinliğe kuaför ve berberlerin gönüllü katıldığını ifade eden Türkoğlu, şöyle dedi:

"Barınma merkezleri ve yurtlara yerleşen bütün depremzedelere elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 50 kuaför gönüllü bir şekilde dükkanlarını kapattı, buradaki depremzedelere hizmet veriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Böyle günlerde bir ve beraber olmamız gerekiyor."

Depremzedeler de program için yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetin çarptığı otomobil, karşı şeride geçip araçla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı otomobil, karşı şeride geçip ...
Baskil'de depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Baskil'de depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ...
Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan ...
(Görüntülü)ELAZIĞ - DEPREMDE FAY KIRIĞI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ŞEKLİN SIVILAŞMA SONUCU ORTAYA ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELAZIĞ - DEPREMDE FAY KIRIĞI OLDUĞU ...
Depremde fay kırığı olduğu düşünülen şeklin sıvılaşma sonucu ortaya çıktığı tespit edildi
YEREL HABERLER Depremde fay kırığı olduğu düşünülen şeklin sıvılaşma ...
Elazığ'da 20 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 20 bin makaron ele geçirildi
(Görüntülü) ELAZIĞ?DA DEPREM SONRASI FAY HATTINDAKİ KIRIKLAR GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ?DA DEPREM SONRASI FAY HATTINDAKİ ...
Elazığ´da deprem sonrası fay hattındaki kırıklar görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ´da deprem sonrası fay hattındaki kırıklar ...
Karakoçan´da depremden ağır hasar gören 11 bina boşaltıldı
YEREL HABERLER Karakoçan´da depremden ağır hasar gören 11 bina ...
Depremzedeler tedavi gördükleri hastanede yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Depremzedeler tedavi gördükleri hastanede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.