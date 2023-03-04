Elazığ'da şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın adı yeni açılan okulda yaşatılacak

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Ömer Toraman, 4 Mart 2021'de Bingöl'den Tatvan'a giderken askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın isminin TOKİ tarafından yapılan okulda yaşatılacağını belirtti.

Vali Toraman, sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda, Tatvan'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Erbaş ve 10 kahraman askeri, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Toraman, paylaşımında "Komutanımızın adı Güneykent mahallemizde yeni açtığımız Şehit Korgeneral Osman Erbaş Anadolu Lisesi'nde yaşamaya devam edecek. Mücadele mirasını gençler devralacak." ifadelerini kullandı.



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