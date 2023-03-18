Elazığ'da depremzedeler için eşofman ve pijama takımı yapılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler hayırseverlerin bağışladığı kumaşlar ile depremzedeler için eşofman ve pijama takımı dikiyor.

Keban Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler, hayırseverlerin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla ulaştırdığı kumaşlardan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Malatya'da geçici barınma merkezlerinde kalanlar için eşofman ve pijama takımı dikmek için kolları sıvadı.

Kurum bünyesindeki atölyelerde üretilen pijama ve eşofman takımları İHH aracılığıyla depremzedelere gönderiliyor.

Kurum müdürü Erdal Havabulut, AA muhabirine, ülke olarak 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını, yakınlarını yitiren depremzedelerin acısını yürekten hissettiklerini belirtti.

Depremin neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için hasıl olan ihtiyaçlar doğrultusunda herkesin bir şeyler yapmaya çalıştığını ifade eden Havabulut, depremden sonra devletin milletiyle bir bütünlük içerisinde büyük bir dayanışma örneği sergilediğini söyledi.

Herkesin büyük bir gayret içerisinde çalıştığını aktaran Havabulut, özveri ve gayretle depremzedeler için bağışlanan kumaşlarla usta öğreticiler ve kursiyerlerin pijama ve eşofman takımı diktiğini bildirdi.

Havabulut, ellerinde bin takım eşofman ve pijama takımı üretecek kadar kumaş olduğunu, hazırlanan takımları depremzedelere ulaştırılmak üzere İHH'ya teslim ettiklerini aktardı.

Gönüllü 4 usta öğretici ve 12 kursiyerle üretim yaptıklarını aktaran Havabulut, "Bundan sonra da her kumaş tedariğinde kursiyerlerimizle depremzedeler için giysiler yapmaya hazırız." dedi.

- "Bugünleri el birliğiyle aşacağız"

Malatya’dan gelen usta öğretici İlknur İlter de depremlerde evi ağır hasar gördüğü için ailesiyle Keban ilçesine gelerek bir akrabasının evinde barındıklarını kaydetti.

Yaşadıkları tüm acı ve zorlukları bir kenara bırakıp barınma merkezinde kalan depremzedelere yardım etmek için Halk Eğitimi Merkezince başlatılan çalışmaya gönüllü olarak katıldığını aktaran İlter, şöyle konuştu:

"Ben de depremzedeyim, ama boş durmamak ve daha faydalı olmak için çalışıyorum. Allah razı olsun herkesten. İnşallah bu günleri el birliğiyle aşacağız, bugünler gelip geçecek. Bu fırsatı sunan herkese teşekkür ediyorum."

- "Kumaş desteği devam ederse tüm depremzedeler için üretmeye devam edeceğiz"

Havva Turkay ise ülke olarak yaşanan afetlerden dolayı ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini ancak geçmişte olduğu gibi yine devlet ve millet ele ele bu süreci de atlatacaklarını dile getirdi.

Turkay, "Bu zor dönemde hepimizin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Depremzedeler için bir şeyler yapalım, katkıda bulunalım istedik. Kumaş desteği devam ederse tüm depremzedeler için üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.