Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Elazığ'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Elazığ'da konuştu:

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Elazığ'da konuştu:

ELAZIĞ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün itibarıyla depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 397 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 875 bin binada inceleme yaptık. İçinde 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin binanın acil yıkılacak yıkık veya yine orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık." dedi.

Elazığ Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapan Kurum, 108 yıl önce olduğu gibi asrın felaketinin yaşandığı süreçte de 85 milyonun Çanakkale ruhuyla harekete geçtiğini söyledi.

Kurum, Elazığ'ın depremden etkilenen illerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Ama tabii ki burada 3 yıl önce yaptığımız büyük dönüşüm sayesinde, yapmış olduğumuz 24 bin konut, gerek hasarlı gerekse kentsel dönüşüm kapsamında yapmış olduğumuz konutlar sayesinde bu depremde en az hasarın yaşandığı illerimizden biri oldu. Buradaki kardeşlerimiz hemen komşusu Malatya'mıza, Adıyaman'ımıza, Kahramanmaraş'ımıza valilerimizin koordinasyonunda, milletvekillerimizle yardıma koştular." diye konuştu.

Devletin 3 yıl önce Elazığ'da yaşanan depremdeki anlayışla bugün de çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Kurum, bu anlamda her alanda gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Devletin 2,5 milyondan fazla vatandaşın çadır ve konteyner kentlerde iskanını sağladığının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Öncelikli çadır kentlere vatandaşlarımızı yerleştirdik. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi 1,5 ay içinde vatandaşlarımızı AFAD'ın koordinasyonunda gerek sivil toplum kuruluşlarımızın gerek bağışlarımızla gerek TOKİ'mizin yapmış olduğu konteyner kent alanlarımıza, geçici prefabrik yapılara, çelikten yaptığımız yapılara yerleştirme sürecini yürütüyor olacağız. Bir taraftan da hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Burada da hasar tespit çalışmalarında artık sona yaklaştık, tamamlamak üzereyiz. Bugün itibarıyla depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 397 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 875 bin binada inceleme yaptık. İçinde 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin binanın acil yıkılacak yıkık veya yine orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık."

- "21 Şubat'tan bugüne yaklaşık 34 bin konutumuzun ihalesini yaptık"

Elazığ'da depremden etkilenen yapılara ilişkin bilgi veren Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 18 bin bağımsız bölümden oluşan 8 bin binamızın acil yıkılacak, hasarlı veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Tabii tarihin gördüğü en büyük afet karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde başlatmış olduğumuz Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapımı seferberliğini de aynı anlayışla, Çanakkale ruhu anlayışıyla, seferberlik ruhuyla tüm ekiplerimizle birlikte yürütüyoruz. 11 ilimizde eş zamanlı süreçlerimizi, 11 ilin ihtiyaçlarını, buradaki kültürel dokuyu, demografik yapıyı, sanayisini, kültürünü, bu anlayışı koruyacak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda 21 Şubat'tan bugüne yaklaşık 34 bin konutumuzun ihalesini yaparak yapım sözleşmelerini imzaladık ve sahada fiilen yapımına başladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, ilk sözleşmeleri imzaladıkları alanlarda inşaat faaliyetlerinin hızlı şekilde bilim insanlarının görüşleri, fikirleri ve önerileri doğrultusunda başladığını belirterek şunları ifade etti:

"En doğru zeminde, en sağlam zeminde daha önce Elazığ'da, Malatya'da yaptığımız gibi ki bu depremde de gördük, hem yapı tekniği hem seçilen zeminin kalitesi açısından bu konutlarımıza hiçbir zarar gelmedi. Aynı anlayışla 11 ilimizde afet konutlarımızın yapım seferberliğini büyütüyoruz. Elazığ'ımızda da bu kapsamda merkezde 7 bin 500 konutumuzun, yine köylerimizde hasar gören, ilçelerimizde de yaklaşık 7 bin konutun yapımını başlatmış durumdayız. Bugün belediyelerimizle en doğru yeri, en doğru alanı hep birlikte istişare ettik ve inşallah hızlı şekilde yapım sürecini yürüteceğiz. Bir yıl içinde, bu 2-3 ay içinde başladığımız 319 bin konutumuzun yapımını tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Toplamda hasar tespiti tamamlanan 650 bin konutun yapım sürecini de yürütüyor olacağız."

Sadece konutları değil, bölgenin ihtiyacı olan sanayi, kültürel değerleri de koruyacak ilgili bakanlıklarla eş güdüm içinde çalışma yürüttüklerini dile getiren Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elazığ'ımız kadim bir şehir ve Harput Kalesi ile özdeşleşen, kardeşliğin, kahramanlığın mihenk taşı olan şehirlerimizden bir tanesidir. Hem kendisine hem bölgeye hizmet eden ve her anlamda da bölgeye yeten bir şehrimizdir. Bundan 3 yıl önce nasıl yaptıysak, aynı anlayışla yeniden inşa edeceğiz ve yükselen Anadolu'nun kadim şehri Elazığ'ımızı da bütün kültürel değerleriyle muhteşem Türk şehirlerinden biri olacak anlayışla inşa sürecini yürüteceğiz. Bu kapsamda 2020'de yaşadığımız depremlerde kardeşlerimiz bizi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı bilirler. Ne söz verildiyse o sözlerin tutulduğunu çok iyi bilirler. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, burada 3 yıl önce yaşadığımız depremde nasıl vatandaşlarımıza söz verdiysek, o sözlerimizi bir bir tuttuysak, aynı anlayışla bu çalışmaları yapacağız ve bir yıl içinde vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlara yerleştirme arzusu, isteği, hedefiyle çalışmalarımızı yürüteceğiz. İlk önce şehrin çeperlerinde belirlediğimiz rezerv alanları, ardından şehrin içindeki, şehrin dokusuna uygun olacak şekliyle yapılaşma sürecini yürüteceğiz. Aynı hızla köylerimizde, köylerimizdeki istihdamın da devam etmesi amacıyla konutlarımızı yapıyor olacağız."

Toplantıya, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, MHP İl Başkanı Yunus Bal ile kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum: 301 bin binanın acil yıkılacak, yıkık veya orta hasarlı olduğunu tespit ettik
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 301 bin binanın acil yıkılacak, yıkık ...
Elazığ'da depremzedeler için eşofman ve pijama takımı yapılıyor
YEREL HABERLER Elazığ'da depremzedeler için eşofman ve pijama takımı ...
Keban'da kan bağış kampanyası
YEREL HABERLER Keban'da kan bağış kampanyası
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
YEREL HABERLER 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
YEREL HABERLER 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı
Elazığ'da sel ve toprak kaymaları köy yollarında hasara neden oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da sel ve toprak kaymaları köy yollarında ...
Elazığ'da depremzede öğrencilere yardım
YEREL HABERLER Elazığ'da depremzede öğrencilere yardım
Elazığ'da yağış sonrası istinat duvarı çöktü
YEREL HABERLER Elazığ'da yağış sonrası istinat duvarı çöktü
Sivrice'de Kürk Deresi'nin su seviyesi arttı
YEREL HABERLER Sivrice'de Kürk Deresi'nin su seviyesi arttı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.