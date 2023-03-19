Elazığ'da 2 kardeş silahlı kavgada yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan kavgada tabancayla yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Doğukent Mahallesi 67. Sokak'ta Burak ve Bülent Ç kardeşler yaşadıkları evin bahçesinde kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki kardeş tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Yaralı kardeşler, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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