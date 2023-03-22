Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde asırlık camiler ramazana hazır

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ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde restorasyonun ardından eski görkemine kavuşan asırlık camilerde "on bir ayın sultanı" ramazan için hazırlıklar tamamlandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Elazığ Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu tarafından, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput Mahallesi'nde son 3 yılda 7 camide restorasyon çalışması yürütüldü.

Selçuklu, Artuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan ve tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla eski görkemine kavuşan Ulu Cami, Sarahatun, Ahmet Bey, Ağa, Alacalı, Kurşunlu ve Esadiye camileri, İl Müftülüğü ve Elazığ Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalarla ramazana hazır hale getirildi.

- "Tarihi camileri, ramazanın ruhuna uygun şekilde şenlendireceğiz"



İl Müftüsü İrfan Üstündağ, AA muhabirine, vatandaşların huzur içerisinde ibadetlerini yapabilmesi için kent genelindeki 928 caminin, yürütülen çalışmalarla ramazana hazır hale getirildiğini söyledi.



Bu anlamda kentteki ata yadigarı asırlık camilere daha da itina gösterdiklerini anlatan Üstündağ, kent genelinde ve Harput Mahallesi'nde birçok tarihi caminin bulunduğunu belirtti.



Bu camileri ramazanda şenlendirmeye gayret ettiklerini dile getiren Üstündağ, Sarahatun Camisi'nde bu yıl eğitim merkezinin hocaları ve öğretim görevlileri tarafından hatimle teravih namazı kılınacağını bildirdi.

Üstündağ, "Harput'taki tarihi camilerimizde gerekli hazırlıkları yaptık, temizliklerini, ses ve ışık sistemlerini gözden geçirdik, camilerimiz bu anlamda ibadete hazır. Bütün kardeşlerimizi ramazanda Harput'umuza bu tarihi güzellikleri görmeye ve yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihi camilerin yenilenen yüzleriyle ramazanın manevi iklimini daha da güzelleştireceğini aktaran Üstündağ, tarihi camileri kılınacak teravih namazları ve okunacak dualarla, ramazanın ruhuna uygun şekilde şenlendireceklerini söyledi.



Üstündağ, "Ramazan ayı feyzi, bereketi bol bir ay. Bu bereketi güzel bir şekilde yaşamaya ve çoğaltmaya gayret göstereceğiz. Çünkü Peygamber Efendimiz ramazanda daha hayırsever olurdu. İnşallah bizler de bu noktada gayret içerisinde olacağız." dedi.







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