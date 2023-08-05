Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde İsmail M, Taha M. ile Yasir T. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Yasir T. yanındaki bıçakla İsmail M. ile Taha M'yi yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Maden Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri Yasir T'yi gözaltına aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı

        Benzer Haberler

        Elazığ'da baca boşluğuna düşen genç yaralandı
        Elazığ'da baca boşluğuna düşen genç yaralandı
        Tekneden düşen su ürünleri mühendisi Merve, boğuldu
        Tekneden düşen su ürünleri mühendisi Merve, boğuldu
        Elazığ'da bir kadın mühendis Fırat Nehri'ne düşerek boğuldu
        Elazığ'da bir kadın mühendis Fırat Nehri'ne düşerek boğuldu
        Otomobil, refüje çarpıp, takla attı: 1 ölü, 2´si ağır, 4 yaralı
        Otomobil, refüje çarpıp, takla attı: 1 ölü, 2´si ağır, 4 yaralı
        Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
        Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Elazığ'da partililerle bir araya g...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Elazığ'da partililerle bir araya g...