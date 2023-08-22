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        Elazığ'da boz ayının suyla serinlemeye çalıştığı anlar fotokapana takıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:56 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:56
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        Elazığ'da boz ayının suyla serinlemeye çalıştığı anlar fotokapana takıldı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir boz ayının su içtiği sıvatta serinlemeye çalışması fotokapana yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi, hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bulduğu kentte, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kırsal alanlara sıvatlar yerleştirdi.

        Karakoçan kırsalına yerleştirilen sıvattan su içen bir boz ayının daha sonra sıvatın içine girerek serinlemesi bölgedeki fotokapan tarafından görüntülendi.

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