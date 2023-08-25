Elazığ'da 1. Geleneksel Koç Katım Şöleni düzenlendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 1. Geleneksel Koç Katım Şöleni gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından merkeze bağlı Kuşhane köyünde organize edilen şölende, halk oyunları ekibi folklor gösterisi sundu, ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından küçükbaş hayvancılıkta bereketli bir sezon geçirilmesi için dua edildi.

Daha sonra kuzuların kışın soğuğa ve açlığa dayanıksız olması ve koyunların yavrulama zamanlarının denetim altına alınması amacıyla mayıs ayında sürüden alınan koçlar tekrar sürülere bırakıldı.

Etkinlikte üzerinde Türk bayrağı çizili ve "Türkiye Hayvancılığın Yüzyılı" yazılı koçlar da sürülere dahil edildi ve çeşitli Anadolu gelenekleri de canlandırıldı.

Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, Elazığ'ın küçükbaş hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu potansiyelin azami kullanılması noktasında farklı projeler yürüttüklerini belirten Kılıç, özellikle meraların verimli bir şekilde kullanımının büyük önem taşıdığına işaret etti.

Kılıç, şöyle devam etti:

"İlimiz küçükbaş hayvancılıkta özellikle göçer hayvancılığın da geçiş noktalarından biridir. Bugün Urfa'dan, Diyarbakır'dan ilimizi geçerek Bingöl ve Erzurum illerine kadar geçen bir göçer hayvancılıktan bahsediyoruz. Bu hayvancılığın canlı ve zinde tutulmasıyla beraber aynı zamanda hem hastalıklara karşı daha güçlü ve dirençli ırklar elde etmek hem de et ve süt verimi daha yüksek ırklar geliştirmek, sayılarını arttırmak ve bununla beraber ülkemizin ihtiyaç duyduğu kırmızı et tedarikine katkı sunma noktasında yürüttüğümüz projelerimiz var."

Elazığ Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer de koç katımının halk arasında önemli bir gelenek olduğunu dile getirdi.

Küçükbaş hayvan sayısını arttırma ve ıslah programlarıyla da iyileştirmek adına büyük bir adım attıklarını ifade eden Sezer, "Koçlarımızın mevsimsel dayanıklılığı ve döl verim yüksekliği özellikle öne çıkmaktadır. Birliğimize ait koç ve teke istasyonumuzdan yetiştiricilerimize yüzde 50 hibeyle 1350 koç dağıttık. Dağıttığımız koçlarımızın 'Türkiye Yüzyılı'nda hayvancılığın daha da gelişmesine katkı sağlanmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar ve vatandaşlar da yer aldı.