Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da evden hırsızlık yapan kadın zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da evden hırsızlık yapan kadın zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kadın şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Olgunlar Mahallesi Adalet Sokak'ta bir evden yapılan hırsızlığın fail veya faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışmaları sonucu olayın failinin 6 suç kaydı bulunan Ü.T. (28) olduğu tespit edildi.

        Şüpheli, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

        Benzer Haberler

        ELAZIĞ´DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI  
        ELAZIĞ´DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI  
        Elazığ´da seyir halindeki otomobil yandı
        Elazığ´da seyir halindeki otomobil yandı
        Elazığ'da aydınlatma direğine çarpan taksinin sürücüsü yaralandı
        Elazığ'da aydınlatma direğine çarpan taksinin sürücüsü yaralandı
        Elazığ'da kamyonet ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
        Elazığ'da kamyonet ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
        Elazığ'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Balkondan düşen down sendromlu Batuhan, yaralandı
        Balkondan düşen down sendromlu Batuhan, yaralandı