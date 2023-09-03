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        Elazığ'da evlerinin bahçesine Hint keneviri eken 2 şüpheli kardeş yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaşadıkları evin bahçesinde 186 kök Hint keneviri bulunan 2 kardeş gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:22
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        Elazığ'da evlerinin bahçesine Hint keneviri eken 2 şüpheli kardeş yakalandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaşadıkları evin bahçesinde 186 kök Hint keneviri bulunan 2 kardeş gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, şüpheli kardeşler O.Ç. ve İ.Ç'nin, yaşadıkları evin bahçesine Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesine ekili 186 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Gözaltına alınan kardeşler hakkında adli işlem başlatıldı.

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