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        Elazığ'da 431 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

        Elazığ'da il genelinde 431 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:23
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        Elazığ'da 431 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
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        Elazığ'da il genelinde 431 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya 431 personelden oluşan 59 ekip katıldı.

        Ekipler, 2 bin 242 kişiyi kontrol etti, 198 araç, 160 umuma açık iş yeri, 65 metruk bina ile 12 park ve bahçede denetim yaptı.

        3 araca 30 bin 69 lira idari para cezası uygulanan denetimlerde, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kesici alet ele geçirildi.

        Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

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