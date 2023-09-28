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        Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 21:50 Güncelleme: 28.09.2023 - 22:05
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        Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi
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        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Zafran Mahallesi Hamdi Başaran Caddesi yakınlarındaki arazide iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada Yusuf S. vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Yusuf S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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