Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde yaşayan M.T. ve H.A'nın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Takibe alınan şüpheliler ekipler tarafından durdurularak üst araması yapıldı.
Yapılan aramada, tabanca ve 2 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.