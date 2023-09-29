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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:29
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde yaşayan M.T. ve H.A'nın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Takibe alınan şüpheliler ekipler tarafından durdurularak üst araması yapıldı.

        Yapılan aramada, tabanca ve 2 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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